Windpark Feldringer Böden ist abgeblasen

Die Ergebnisse betreffen ausschließlich die Feldringer Böden. Gerade im alpinen Raum können sich die Windverhältnisse von Standort zu Standort deutlich unterscheiden. Rückschlüsse auf andere potenzielle Windkraftstandorte sind daher nicht möglich. „Nicht jeder untersuchte Standort eignet sich für die Nutzung der Windenergie. Entscheidend ist, dass die Beurteilung auf verlässlichen Messdaten basiert und nicht auf Annahmen. Genau das haben die Untersuchungen auf den Feldringer Böden ermöglicht“, so Benedikt Kammerstätter, Projektentwickler bei ECOwind.