Windkraftmessungen in sensibler Tiroler Region

Auf der Hochalm Feldringer Böden in der Gemeinde Silz wurde kürzlich ein SODAR-Windmessgerät installiert und in Betrieb genommen, teilten die Betreiber am Dienstag in einer Aussendung mit. „Es handelt sich ausdrücklich um eine reine Mess- und Prüfphase. Ob und in welcher Form die Errichtung eines Windparks an diesem Standort weiterverfolgt werden kann, entscheidet sich erst nach Auswertung der Messdaten“, hieß es.