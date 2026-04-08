Salvini über Transit-Klage: Urteil wohl noch heuer

Einige der Tiroler Maßnahmen würden den freien Warenverkehr einschränken. Konkret nannte die Kommission das Nachtfahrverbot, das Sektorale Fahrverbot für „bestimmte schienenaffine Güter“, das Winterfahrverbot an Samstagen und die Lkw-Blockabfertigung/Dosierung.

Tirol sieht sich juristisch gerüstet

In Tirol zeigte man sich indes zuletzt zuversichtlich, dass der EuGH die Notwendigkeit von Entlastungsmaßnahmen am Brenner erkennen werde. Italien werde mit seiner Maximalforderung, alle Anti-Transitmaßnahmen aufheben zu wollen, „keinen Erfolg haben“, war Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) überzeugt. Zudem sehe man sich „juristisch gut aufgestellt“, um die eigene Position zu vertreten.