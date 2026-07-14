With 50 employees
Brewery Tank Manufacturer Slips Into Bankruptcy
Hinke Tankbau GmbH of Vöcklamarkt (Upper Austria)—a manufacturer of tanks and containers for breweries and the pharmaceutical industry—is insolvent. Reports on the company’s debt vary, with liabilities estimated at up to 3.3 million euros.
Restructuring proceedings without self-administration were initiated on Tuesday for the Vöcklamarkt-based company in Upper Austria. The company was founded in 1996. Until 2024, its main source of revenue was the construction of tanks and containers for breweries, according to the creditors’ protection association KSV1870. However, due to the poor economic situation, the company was forced to find a replacement for this main market.
As a result, the Vöcklamarkt-based company discovered the pharmaceutical industry as a new market and began producing container solutions for it. But orders began to dwindle in the pharmaceutical sector as well. When the company’s two main banks then restricted its overdraft limit, the business slipped into insolvency.
Wages No Longer Being Paid
The bankruptcy affects 50 employees, including seven apprentices. The company was already unable to pay June wages.
There are differing reports regarding the level of debt: While KSV1870 reports liabilities of 3.3 million euros according to company records, Creditreform reports liabilities totaling 1.2 million euros. In any case, the debts have accumulated among approximately 140 creditors. The company intends to continue operations during and after the restructuring.
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