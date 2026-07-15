„NÖKI“ führt durch Dschungel der Landesbürokratie

Auf der Homepage des Landes Niederösterreich kann man jetzt mit einem netten Zeitgenossen chatten. Zugegeben, der Bursche sieht etwas eigenartig aus. Und aus Fleisch und Blut ist er auch nicht. Aber er weiß viel. KI-Assistent „NÖKI“ lotst wissbegierige Bürger durch die Landesverwaltung.
Auch die Landesverwaltung in St. Pölten kommt an Künstlicher Intelligenz nicht mehr vorbei. Erst kürzlich hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die KI-Strategie des Landes vorgestellt. Jetzt folgt der erste für alle Bürger sichtbare Schritt der Umsetzung: Auf der Homepage des Landes unterstützt ab sofort KI-Assistent „NÖKI“ bei der Suche nach bestimmten Inhalten.
Mehrere tausend Dokumente
Geht es um Förderungen, Bewilligungen oder bestimmte Verfahrensschritte -„NÖKI“ weiß fast immer, wo man die entsprechenden Informationen erhält.„NÖKI“ ist direkt auf der Website in einem Chat-Fenster erreichbar. Er hat dabei Zugriff auf mehr als 6000 Artikel und Dokumente – und lernt laufend dazu. So funktioniert’s: Fragen einfach ins Chat-Fenster eingeben.
„LH-Test“ bestanden
Und „NÖKI“ kennt sich nicht nur in der blau-gelben Bürokratie aus. Auch seine oberste Chefin kennt der KI-generierte Helfer. Auf die Frage, wer Landeshauptfrau von Niederösterreich ist, kommt wie aus der Pistole geschossen die Antwort: „Die Landeshauptfrau von Niederösterreich ist Mag.a Johanna Mikl-Leitner. Sie ist seit 19. April 2017 im Amt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.