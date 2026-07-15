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KI-Assistent

„NÖKI“ führt durch Dschungel der Landesbürokratie

Niederösterreich
15.07.2026 16:00
KI im Alltagseinsatz (Fotomontage) auf der Landes-Homepage.
KI im Alltagseinsatz (Fotomontage) auf der Landes-Homepage.(Bild: Krone KREATIV/Land NÖ, AFP/Miguel Medina)
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Von Niederösterreich-Krone

Auf der Homepage des Landes Niederösterreich kann man jetzt mit einem  netten Zeitgenossen chatten. Zugegeben, der Bursche sieht etwas eigenartig aus. Und aus Fleisch und Blut ist er auch nicht. Aber er weiß viel. KI-Assistent „NÖKI“ lotst wissbegierige Bürger durch die Landesverwaltung. 

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Auch die Landesverwaltung in St. Pölten kommt an Künstlicher Intelligenz nicht mehr vorbei. Erst kürzlich hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die KI-Strategie des Landes vorgestellt. Jetzt folgt der erste für alle Bürger sichtbare Schritt der Umsetzung: Auf der Homepage des Landes unterstützt ab sofort KI-Assistent „NÖKI“ bei der Suche nach bestimmten Inhalten.

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Mehrere tausend Dokumente
Geht es um Förderungen, Bewilligungen oder bestimmte Verfahrensschritte -„NÖKI“  weiß fast immer, wo man die entsprechenden Informationen erhält.„NÖKI“ ist direkt auf der Website in einem Chat-Fenster erreichbar.  Er hat dabei Zugriff auf mehr als 6000 Artikel und Dokumente – und lernt laufend dazu. So funktioniert’s: Fragen einfach ins Chat-Fenster eingeben.

„LH-Test“ bestanden
Und „NÖKI“ kennt sich nicht nur in der blau-gelben Bürokratie aus. Auch seine oberste Chefin kennt der KI-generierte Helfer. Auf die Frage, wer Landeshauptfrau von Niederösterreich ist, kommt wie aus der Pistole geschossen die Antwort: „Die Landeshauptfrau von Niederösterreich ist Mag.a Johanna Mikl-Leitner. Sie ist seit 19. April 2017 im Amt.“ 

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