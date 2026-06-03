KI schaffte bereits „Aufnahme“ in den Landesdienst

KI in der Landesverwaltung

„Schon einfache Anwendungen könnten Unternehmen produktiver machen“, so Bartz. Chancen sieht er auch im Gesundheitsbereich – etwa damit ältere Menschen länger selbstständig zu Hause leben können. Auch das Land arbeitet bereits an einem eigenen KI-Chatbot für Bürgeranfragen. Die landesinterne KI könne auch in der Verwaltung genutzt werden – etwa bei der Erstellung von Gutachten. Bei Raumplanungsgutachten werde KI schon verwendet. Die Endkontrolle müsse jedoch bei Beamten liegen, betonte Mikl-Leitner. Für Zehetmaier ist KI ein „mächtiges Tool“. Sie plädiert für klare „Regeln, um die Zukunft aktiv zu gestalten“. KI würde nur dann funktionieren, wenn sie für alle funktioniert.