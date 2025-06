Rechnungshof kritisiert KI-Strategie der Regierung

Die österreichischen Ministerien haben Nachholbedarf beim Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs (RH) verfügten die Ressorts über keine strategischen Grundlagen zu deren Einsatz – und dies, „obwohl bereits KI-Anwendungen in Betrieb oder in Planung waren“.