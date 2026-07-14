Pkw-Lenker krachte alkoholisiert in Lkw-Anhänger

Gegen 23.40 kam es am Montagabend im Gemeindegebiet von Ardning (Bezirk Liezen) zu einem Verkehrsunfall auf der B146 in Fahrtrichtung Liezen. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und touchierte in der Folge den Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagens, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde.