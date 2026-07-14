Pkw-Lenker krachte alkoholisiert in Lkw-Anhänger

Im Bezirk Liezen (Steiermark) war ein 50-Jähriger am Montagabend mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten und prallte gegen den Anhänger eines Lkw. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Er war leicht alkoholisiert.
Gegen 23.40 kam es am Montagabend im Gemeindegebiet von Ardning (Bezirk Liezen) zu einem Verkehrsunfall auf der B146 in Fahrtrichtung Liezen. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und touchierte in der Folge den Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagens, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde.
Verletzungen unbestimmten Grades
Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Pkw-Lenker Verletzungen unbestimmten Grades. Er musste vom Roten Kreuz in das LKH Torrenmann gebracht werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Mit beiden Männern wurde ein Alkotest durchgeführt.
Beim 23-Jährigen verlief dieser negativ, beim 50-Jährigen ergab er eine leichte Alkoholisierung. Der Mann wird bei der zuständigen Behörde angezeigt. Die B146 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes bis 1 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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