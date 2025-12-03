Franchise-Ketten trotzen der Wirtschaftsflaute

Wenn man an Geschäftsmodelle denkt, die sich als Franchise etablieren lassen, fallen einem oft Fast-Food-Ketten wie McDonald’s oder Burger King ein, die damit seit Jahrzehnten erfolgreich bestehen. Doch dies sind nur zwei von aktuell schon 510 Franchise-Systemen mit in Summe rund 12.800 Standorten in Österreich – Tendenz weiter steigend. „Franchising wächst in fast allen Bereichen – von Bildung und Pflege bis hin zum Handwerk. Immer neue Geschäftsmodelle dringen in den Markt“, erklärt Martin Zagler, Präsident des österreichischen Franchiseverbands und selbst Unternehmer (Soluto).