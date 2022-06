Jürgen Drews: Worunter leidet der beliebte Star?

Spezialisten aufsuchen

„Prinzipiell gilt: je früher der Nervenschmerz behandelt wird, desto besser die Prognose. Wer also drei bis vier Wochen an unklaren Schmerzen oder Gefühlsstörungen leidet, sollte sofort einen Spezialisten aufsuchen. Mit der richtigen Therapie lässt der Schmerz deutlich nach, die Lebensqualität steigt wieder“, so Dr. Schwingenschlögl. Zuerst sollte man immer versuchen, die auslösende Erkrankung zu therapieren. „Deshalb ist stets eine gründliche internistische und neurologische Untersuchung mit Blutanalyse, Durchblutungsmessungen und Nervenleitgeschwindigkeit zum Aufdecken der Ursache erforderlich. Ist die Grundkrankheit zwar erfolgreich behandelt, die Nervenschmerzen bestehen aber immer noch, oder lässt sich die Grundkrankheit einfach nicht gut in den Griff bekommen, dann braucht man Medikamente, die den Schmerz unterdrücken“, führt der Experte weiter aus.