LIVE: Tagger Takes the Lead with a Break in the Second Set as Well

Grabher to Face Perelygina in Kitzbühel Round of 16

The ÖTV women also enjoyed success at the Generali Open Ladies in Kitzbühel. Julia Grabher (30) won her opening match on Monday at the WTA 125 Challenger against Romania’s Elena Bertea after a hard-fought battle lasting 2 hours and 30 minutes, with scores of 6-3, 5–7, and 6–4, and will face Ekaterina Perelygina in the second round in an ÖTV intergenerational matchup. The 19-year-old Fed Cup player and national tennis champion defeated Yasmine Kabbaj of Morocco in just over two hours with a score of 2-6, 6-4, and 6-3.