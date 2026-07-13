Opening Victory in Athens
LIVE: Tagger Takes the Lead with a Break in the Second Set as Well
First round at the WTA 250 tennis tournament in the Greek capital, Athens! Austria’s 18-year-old rising star, Lilli Tagger, had no trouble against 24-year-old local favorite Marianna Argyrokastriti.
Facing the world No. 725, Tagger (WTA No. 84) was the clear favorite going into the match. And the 18-year-old fully lived up to that role.
Tagger had an easy match
The East Tyrolean didn’t give her overwhelmed opponent the slightest chance; in the end, the match ended 6-1, 6-1 after 1:08 hours. For Argyrokastriti, it was her debut at the 250-level; she comes from the U.S. college tennis circuit. In the round of 16, Tagger will face either Sara Baljek (WTA No. 42) or Viktoria Morvayova (WTA No. 300).
Tagger breezed through qualifying
The East Tyrolean had previously made it into the main draw as a qualifier. On Sunday, she defeated American Madison Sieg 6-0, 6-3 in the second round of qualifying. One win was enough for the ÖTV player, as she had a bye in the first round as the top seed.
Grabher to Face Perelygina in Kitzbühel Round of 16
The ÖTV women also enjoyed success at the Generali Open Ladies in Kitzbühel. Julia Grabher (30) won her opening match on Monday at the WTA 125 Challenger against Romania’s Elena Bertea after a hard-fought battle lasting 2 hours and 30 minutes, with scores of 6-3, 5–7, and 6–4, and will face Ekaterina Perelygina in the second round in an ÖTV intergenerational matchup. The 19-year-old Fed Cup player and national tennis champion defeated Yasmine Kabbaj of Morocco in just over two hours with a score of 2-6, 6-4, and 6-3.
No Success for ÖTV Men
At the ATP 250 tournament in Gstaad, however, both ÖTV men suffered first-round defeats. Joel Schwärzler was defeated by the experienced Italian Lorenzo Sonego 4-6, 6-7(4). Jurij Rodionov lost to Frenchman Clement Tabur 6-4, 5-7, 4-6.
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