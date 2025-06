Unwetterchaos: Teile Österreichs erneut getroffen

Zugunglück bei Nestelbach

Ein gefährlicher Zwischenfall sorgte auch in der Steiermark für Aufsehen: In Mitterlaßnitz bei Nestelbach krachte ein Personenzug in einen durch das Unwetter entwurzelten Baum und entgleiste daraufhin. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand, der rund 60 Zugpassagiere verletzt. Die Feuerwehr ist weiterhin im Dauereinsatz.