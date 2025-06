Unwetter: Muren auf Straßen, „Eissalat“ in Gärten

Wasser im Keller, Verklausungen in Bächen

Apropos Leitstelle: Laut dieser gab es am Dienstagabend über das ganze Land verteilt vereinzelt Einsätze aufgrund der Gewitterfront – „vom Bezirk Imst über Innsbruck bis zum Bezirk Kitzbühel“. Neben den Murenabgängen hatten es die Einsatzkräfte vor allem mit Verklausungen an Bächen oder Wasserschäden in Kellern zu tun.