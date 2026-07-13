„Wunderwuzzis“ führen zu weniger Suspendierungen

Betreuungsschlüssel 1:500

Eine Sozialarbeiterin, eine Sozialpädagogin und eine Frühförderin betreuten die Einrichtungen. Der berechnete Betreuungsschlüssel: 1:500. „Diesen Betreuungsschlüssel haben wir auch in Schulen“, sagt Friedrich Mayer. Er leitet in der Caritas die Schul-Sozialarbeit und betreut auch das KISA-Projekt. Dort wie da würde er sich mehr Unterstützung wünschen. „Wenn wir früher bei den Problemen ansetzen, hat das positive Langzeitfolgen. Dann kommt es später zum Beispiel zu weniger Suspendierungen an Schulen“, so Mayer. In der Steiermark hatte sich die Zahl der suspendierten Schüler heuer ja mehr als verdoppelt: auf insgesamt 226. „Eltern, Kindern und Pädagogen wird geholfen. Es ist eine ganz klare Präventivmaßnahme“, meint auch Thomas Ferk, Vizedirektor der Caritas.