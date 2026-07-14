Kampagne setzt sich für Produkte aus NÖ ein

Transparente Lieferketten schaffen Vertrauen

Wie wichtig das ist, zeigen niederösterreichische Unternehmen wie Stofftiger, Styx oder Sonnentor: „Wir schauen ganz genau hin, wo unsere Rohwaren herkommen. Wir arbeiten international mit langjährigen Partnern zusammen, direkt und auf Augenhöhe. Unser Verhaltenskodex, der Code of Conduct, ist dabei die Grundlage. Dazu kommen noch regelmäßige Besuche bei unseren Lieferanten. “, versichert Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann.