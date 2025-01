Pakistan: Schwangere bei Exorzismus getötet

Heiler in Haft

Die Familie der Frau hatte sich im guten Glauben an zwei selbst ernannte Heiler gewandt. In der abgelegenen Region gibt es kaum Zugang zu psychiatrischer Versorgung. Nach dem Tod der 30-Jährigen wurden beide Heiler verhaftet. Auch das Gelände des Tempels wurde durchsucht bzw. eine Autopsie an der Frau durchgeführt.