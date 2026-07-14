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„Krone“-Rezension

Strange Bauchbeobachtung bei der Liebessuche

Unterhaltung
14.07.2026 05:00
Silvana sucht nach dem Tod ihres Ehemannes nach der großen Liebe – die soll einen gewissen ...
Silvana sucht nach dem Tod ihres Ehemannes nach der großen Liebe – die soll einen gewissen Umfang aber nicht überschreiten.(Bild: Wout Kichler)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Der Dauerbrenner „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ hat auch nach 30 Staffeln nichts von seiner Magie verloren. Zum Auftakt gab es wieder eine kunterbunte Emotionsmelange, bei der sich zeigt, warum die Sendung ungebrochen beliebt und erfolgreich ist.

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Am schwersten wiegen oft jene Worte, die gar nicht ausgesprochen werden. Silvana, pensionierte Geschäftsfrau aus Niederösterreich wünscht sich zum Auftakt der Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ einen Mann ohne Bierbauch. „Das geht net“, erzählt sie Nina Horowitz bestimmt und deutet das Kugerl charmant an, nur um dann etwas präziser zu werden: „Ich werde seinen Bauch beobachten und ihm nicht jeden Tag Schnitzel kochen.“

Gestern Abend wurden die ersten sechs der insgesamt 54 neuen Singles präsentiert. Eine kunterbunte Melange der Persönlichkeiten aus der breitgefächerten Demografie der Alpenrepublik. So sammelt der 51-jährige Bäckermeister Michl aus Tirol Memorabilien aus der Kaiserzeit, wünscht sich die Monarchie aber nicht zurück. „Die Zeit ist vorbei, aber man soll die Geschichte pflegen.“ Bei der Partnerinnensuche kann sich der einstige Hobby-Stripper auch Swingerclub-Besuche vorstellen. Das geht für Brigitta gar nicht. Sie sucht einen Mann bis leicht über 50 Jahren, der sexuell treu ist. Wie Actionstar Jason Statham ausschauen schadet nicht – der hängt am Kühlschrank.

Glücklicherweise wurde der Steirer Daniel noch nicht am Marktplatz versteigert. So besteht die ...
Glücklicherweise wurde der Steirer Daniel noch nicht am Marktplatz versteigert. So besteht die Chance, die große Liebe über die Sendung zu finden.(Bild: Gustl Gschwantner)

Bei den Aufnahmen des ORF-Teams lohnt sich das genaue Hinschauen beim Interieur. Bei Buchhalterin Karin aus Linz steht das Weinregal praktischerweise neben dem Bett – die Frau fürs Leben muss eine Liebe für Kultur haben. Das ist bei Otto aus dem Triestingtal ganz und gar nicht der Fall. „Das ist ein Kasperltheater in der Oper“, erzählt er schmunzelnd, „andere sitzen und schlafen dort.“ Er nickt dabei lieber daheim vorm Fernseher ein.

Den 33-jährigen Malermeister Daniel aus der Steiermark hätte die Mama schon „gerne am Marktplatz versteigert“. Ihn kennt man schon aus zwei Staffeln „Bauer sucht Frau“ auf ATV. Möge ihm das Glück nun hold sein.

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