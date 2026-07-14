Strange Bauchbeobachtung bei der Liebessuche

Gestern Abend wurden die ersten sechs der insgesamt 54 neuen Singles präsentiert. Eine kunterbunte Melange der Persönlichkeiten aus der breitgefächerten Demografie der Alpenrepublik. So sammelt der 51-jährige Bäckermeister Michl aus Tirol Memorabilien aus der Kaiserzeit, wünscht sich die Monarchie aber nicht zurück. „Die Zeit ist vorbei, aber man soll die Geschichte pflegen.“ Bei der Partnerinnensuche kann sich der einstige Hobby-Stripper auch Swingerclub-Besuche vorstellen. Das geht für Brigitta gar nicht. Sie sucht einen Mann bis leicht über 50 Jahren, der sexuell treu ist. Wie Actionstar Jason Statham ausschauen schadet nicht – der hängt am Kühlschrank.