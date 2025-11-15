Mit Terror-Renten aus Europa soll Schluss sein

Sozialsystem wird „bedürfnisorientiert“ überarbeitet

Doch das Problem liegt nicht in Wien, sondern in den Strukturen der Palästinenserbehörde selbst. Sie regiert seit 2006 ohne demokratische Legitimation. Ihr Sozialsystem, das jahrelang Täter belohnte, soll nun „bedürfnisorientiert“ reformiert werden – ein Begriff, der viel verspricht und wenig erklärt. Dass sich die Palästinenserbehörde erst dazu bereit erklärte, nachdem die USA und die EU die Daumenschrauben angezogen hatten, ist kein Randdetail, sondern der Kern der aktuellen Misere.