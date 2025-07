SO sieht „Borat“ Sacha Baron Cohen nicht mehr aus

Hilfe von Matthew McConaughey

Um in Form zu kommen, wandte sich der Komiker, der noch vor Kurzem erklärt hatte, er habe die „Stärke einer Qualle mit Arthritis“, übrigens an niemand Geringeres als Hollywoodstar Matthew McConaughey, der ihm einen Personal Trainer empfahl, wie Cohen im Interview mit dem Magazin erklärte. Mit kurzen, aber effektiven Trainingseinheiten habe ihn dieser in nur kurzer Zeit in Bestform gebracht.