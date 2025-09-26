Sacha Baron Cohen datet 27-jähriges OnlyFans-Model

Sacha Baron Cohen soll wieder frisch verliebt sein. Und die Neue des 53-jährigen britischen Komikers lässt wohl so manches Männerherz höher schlagen. Denn wie es heißt, handelt es sich dabei um OnlyFans-Model Hannah Palmer.
Cohen und Palmer wurden jetzt beim gemeinsamen Dinner erwischt. Wie die britische „Sun“, die auch Fotos des Dates der beiden veröffentlichte, berichtete, sollen der Komiker, der kürzlich mit seiner Body-Transformation für Schlagzeilen gesorgt hatte, und die 27-jährige Schönheit rund zwei Stunden im Restaurant verbracht haben. Danach seien die beiden gemeinsam in einer Limousine davongerauscht, heißt es.
„Sacha kann sich glücklich schätzen“
Ein Augenzeuge berichtete, Cohen und Palmer hätten sich während des Dinners angeregt unterhalten. „Trotz des Altersunterschieds verstanden sie sich richtig gut und hatten viel zu besprechen“, erklärte dieser.
Während die OnlyFans-Beauty im Leo-Print-Minikleid und mit hohen Stiefeln zum Date erschien, hielt es der Brite etwas legerer und trug eine Schildmütze sowie ein blaues T-Shirt unter einem gestreiften Hemd.
„Hannah ist superlustig und genauso klug wie schön“, schwärmte der Insider über die Beauty. „Sacha kann sich glücklich schätzen, ein Date mit ihr bekommen zu haben.“
Auf Instagram teilt Hannah Palmer gerne sexy Schnappschüsse mit ihren Followern:
Auf Promi-Party kennengelernt
Wie es heißt, hätten sich Cohen und Palmer im August bei der Party zu Taika Waititis 50. Geburtstag auf Ibiza kennengelernt. Die Model-Schönheit ist eine enge Freundin von Rita Ora, Ehefrau des Regisseurs.
Hannah Palmer, die mit ihrer OnlyFans-Seite angeblich stolze 4,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, postete damals Fotos der Mega-Sause auf Instagram. „Es war ein großes Dinner, bevor alle im zur Villa gehörigen Nachtclub feierten“, schilderte ein Partybesucher damals.
Auf Instagram veröffentlichte Hannah Palmer einige Eindrücke von der Party-Location:
Scheidung von Isla Fisher
Sacha Baron Cohen war zuvor 14 Jahre lang mit Schauspielerin Isla Fisher verheiratet. Erst im Juni wurde die Scheidung rechtskräftig.
Die Aufteilung des kolportierten 140-Millionen-Euro-Vermögens verlief ohne Rosenkrieg. „Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“, erklärte das Ex-Ehepaar in einem gemeinsamen Statement.
