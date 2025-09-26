Sacha Baron Cohen datet 27-jähriges OnlyFans-Model

Cohen und Palmer wurden jetzt beim gemeinsamen Dinner erwischt. Wie die britische „Sun“, die auch Fotos des Dates der beiden veröffentlichte, berichtete, sollen der Komiker, der kürzlich mit seiner Body-Transformation für Schlagzeilen gesorgt hatte, und die 27-jährige Schönheit rund zwei Stunden im Restaurant verbracht haben. Danach seien die beiden gemeinsam in einer Limousine davongerauscht, heißt es.