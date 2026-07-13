Land Steiermark startet Tourismusoffensive

Das Land Steiermark startet eine Qualitätsoffensive für die Hotellerie: Insgesamt 5,5 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung und sollen so Investitionen von mindestens 27,5 Millionen Euro auslösen.
Für die steirischen Touristiker gibt‘s aktuell eigentlich nicht wirklich viel Gründe zu klagen. So liegt vielerorts eine mehr als zufriedenstellende Wintersaison im Rückspiegel – erstmals wurde landesweit die Grenze von sechs Millionen Nächtigungen geknackt. Damit die Zahlen weiter steigen, nimmt man nun Geld in die Hand. Immerhin 5,5 Millionen Euro nimmt man nun in die Hand. Damit werden Investitionen in Qualität, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Hotellerie unterstützt.
„Stärken Wettbewerbsfähigkeit“
„Damit schaffen wir Grundlagen für Investitionen von zumindest 27,5 Millionen Euro“, stellt Landeshauptmann und Tourismusreferent Mario Kunasek (FPÖ) klar. „Damit stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit der steirischen Tourismuswirtschaft, sichern regionale Wertschöpfung und schaffen wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort Steiermark.“
Förderberechtigt sind bestehende, ganzjährig geführte Hotels und Pensionen mit KMU-Status. Gefördert werden Investitionen von 100.000 bis 1 Million Euro mit bis zu 20 Prozent der Gesamtkosten. Die Aktion läuft bis 30. Juni 2027. Alle Informationen finden Sie hier.
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