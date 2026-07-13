Land Steiermark startet Tourismusoffensive

Für die steirischen Touristiker gibt‘s aktuell eigentlich nicht wirklich viel Gründe zu klagen. So liegt vielerorts eine mehr als zufriedenstellende Wintersaison im Rückspiegel – erstmals wurde landesweit die Grenze von sechs Millionen Nächtigungen geknackt. Damit die Zahlen weiter steigen, nimmt man nun Geld in die Hand. Immerhin 5,5 Millionen Euro nimmt man nun in die Hand. Damit werden Investitionen in Qualität, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Hotellerie unterstützt.