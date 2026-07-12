Zwei Waldbrände hielten Feuerwehren auf Trab

Nur wenige Quadratmeter Wald standen am Sonntagvormittag am Hochstein in Lienz in Flammen. Gegen 9.40 Uhr bemerkte man rund zehn Meter oberhalb einer Gemeindestraße einen Glimmbrand mit einer Ausdehnung von etwa drei mal drei Metern. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Lienz rückte umgehend mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und verhinderte eine Ausbreitung des Feuers.