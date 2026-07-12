Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glimpfliches Ende

Zwei Waldbrände hielten Feuerwehren auf Trab

Tirol
12.07.2026 18:33
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte am Sonntag in Tirol wegen Bränden in Waldgebieten ausrücken. Sowohl in Lienz als auch in Aldrans konnten die Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zu den Brandursache laufen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nur wenige Quadratmeter Wald standen am Sonntagvormittag am Hochstein in Lienz in Flammen. Gegen 9.40 Uhr bemerkte man rund zehn Meter oberhalb einer Gemeindestraße einen Glimmbrand mit einer Ausdehnung von etwa drei mal drei Metern. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Lienz rückte umgehend mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und verhinderte eine Ausbreitung des Feuers.

Brandursache noch unklar
„Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Eine offensichtliche Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden“, erklärte die Polizei. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte gering sein.

Waldbrand auch in Aldrans
Nur wenige Stunden später heulten auch in Aldrans die Sirenen. Gegen 12.40 Uhr brach im Waldgebiet „Aigeseck“ ein Feuer aus, das sich auf rund 100 Quadratmeter ausbreitete. Die Freiwilligen Feuerwehren Aldrans und Rinn bauten im sogenannten Pendelverkehr eine Wasserversorgung auf und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen.

Lesen Sie auch:
Der Waldbrand in Virgen in Osttirol dürfte bald gelöscht sein.
Noch Nachlöscharbeiten
Wohl bald „Brand aus“ bei Waldbrand in Osttirol
12.07.2026

„Die Brandursachenermittlungen sind derzeit im Gange“, teilte die Exekutive mit. Auch bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Insgesamt standen fünf Feuerwehrfahrzeuge sowie 35 Einsatzkräfte im Löscheinsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.07.2026 18:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
201.425 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
128.790 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
127.064 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1132 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
778 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
625 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf