Zwei Waldbrände hielten Feuerwehren auf Trab

Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte am Sonntag in Tirol wegen Bränden in Waldgebieten ausrücken. Sowohl in Lienz als auch in Aldrans konnten die Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zu den Brandursache laufen.
Nur wenige Quadratmeter Wald standen am Sonntagvormittag am Hochstein in Lienz in Flammen. Gegen 9.40 Uhr bemerkte man rund zehn Meter oberhalb einer Gemeindestraße einen Glimmbrand mit einer Ausdehnung von etwa drei mal drei Metern. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Lienz rückte umgehend mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und verhinderte eine Ausbreitung des Feuers.
Brandursache noch unklar
„Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Eine offensichtliche Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden“, erklärte die Polizei. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte gering sein.
Waldbrand auch in Aldrans
Nur wenige Stunden später heulten auch in Aldrans die Sirenen. Gegen 12.40 Uhr brach im Waldgebiet „Aigeseck“ ein Feuer aus, das sich auf rund 100 Quadratmeter ausbreitete. Die Freiwilligen Feuerwehren Aldrans und Rinn bauten im sogenannten Pendelverkehr eine Wasserversorgung auf und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen.
„Die Brandursachenermittlungen sind derzeit im Gange“, teilte die Exekutive mit. Auch bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Insgesamt standen fünf Feuerwehrfahrzeuge sowie 35 Einsatzkräfte im Löscheinsatz.
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