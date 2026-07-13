Kein Fernseher, kein WLAN – nur gute Luft und Ruhe

Kein Fernseher, kein WLAN und keine Straßenschuhe im Zimmer – nur Natur pur, himmlische Ruhe und einen traumhaften Rundumblick in sattes Grün. Im zertifizierten Biohotel der Familie Wagner kommt jeder zur Ruhe – egal ob gestresster Geschäftsmann oder auch der eine oder andere berühmte Schauspieler.
Wer das Panoramahotel Wagner am Semmering besucht, möchte am liebsten nur eines: auf dem Balkon sitzen, tief die glasklare Bergluft einatmen und den Blick über Rax, Schneeberg und das Weltkulturerbe Semmeringbahn schweifen lassen. Auf knapp 1000 Metern Seehöhe scheint die Welt noch ein wenig ruhiger zu sein. Gerade an heißen Tagen wird die Höhenlage zum besonderen Geschenk: Während in den Niederungen die Temperaturen an der 40-Grad-Marke kratzen, bleibt die Luft hier angenehm frisch.
Seit fast 60 Jahren empfängt das familiengeführte Haus Gäste. 1966 wurde es teileröffnet, ein Jahr später als „Haus Wagner“ fertiggestellt. 1981 übernahm die nächste Generation. Seit mittlerweile 25 Jahren führen Josef und Regina Wagner (beide werden demnächst 70 Jahre alt) das Hotel konsequent biologisch – aus Überzeugung und lange bevor Nachhaltigkeit zum Trend wurde.
„Die materielle Gesellschaft ist nie zufrieden. Wir haben nach Alternativen gesucht“, erklärt Josef Wagner. Für ihn ist Bio der höchste Standard – gut für die Umwelt, die Böden, das Wasser, die Tiere und vor allem für die Menschen. Dabei spielt auch der Genuss eine wichtige Rolle: „Es ist wichtig zu wissen, wo etwas herkommt. Wir haben zu fast jedem Produkt ein Gesicht.“ Äpfel und Apfelsaft kommen etwa aus St. Corona, Kräuter und Tee wachsen direkt im eigenen Garten. Viele Biobauern kennt Wagner persönlich. Produkte großer, börsennotierter Konzerne sucht man im Hotel vergeblich.
Kein Elektrosmog im Zimmer
Auch in den Zimmern wird die Philosophie konsequent gelebt: Massive Buchenholzmöbel kommen ohne Schrauben und Nägel aus, Naturfarben ohne chemische Zusätze sorgen für ein gesundes Raumklima. Fernseher und WLAN gibt es bewusst nicht. Nach dem Abschalten des letzten elektronischen Geräts sorgt eine Netzfreischaltung dafür, dass der Elektrosmog reduziert wird.
Geschlafen wird auf Naturlatexmatratzen und in Bettwäsche aus Bio-Schafwolle. Gewaschen wird mit kompostierbaren Waschnüssen, der Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie. Das Haus ist außerdem rauchfrei, allergikerfreundlich und haustierfrei.
Die Gäste sind bunt gemischt. Im Sommer zieht es vor allem Kultur- und Naturfreunde auf den Semmering, im Winter sorgen Skisport und Weltcup für Leben im Haus. „Wir haben auch viele Prominente hier zu Besuch“, erzählt er und schweigt diskret über Namen.
Wer hier Urlaub macht, soll sich erholen – möglichst im Einklang mit der Natur und ohne mehr Spuren zu hinterlassen als nötig.
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