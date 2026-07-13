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Im Einklang mit Natur

Kein Fernseher, kein WLAN – nur gute Luft und Ruhe

Niederösterreich
13.07.2026 09:00
Auf 1000 Metern Seehöhe bleibt die Luft bei Regina und Josef Wagner auch an Hitzetagen angenehm ...
Auf 1000 Metern Seehöhe bleibt die Luft bei Regina und Josef Wagner auch an Hitzetagen angenehm frisch.(Bild: Krone KREATIV/Sebastian Freiler, Doris Seebacher, ZVG Privat)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Kein Fernseher, kein WLAN und keine Straßenschuhe im Zimmer – nur Natur pur, himmlische Ruhe und einen traumhaften Rundumblick in sattes Grün. Im zertifizierten Biohotel der Familie Wagner kommt jeder zur Ruhe – egal ob gestresster Geschäftsmann oder auch der eine oder andere berühmte Schauspieler. 

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Wer das Panoramahotel Wagner am Semmering besucht, möchte am liebsten nur eines: auf dem Balkon sitzen, tief die glasklare Bergluft einatmen und den Blick über Rax, Schneeberg und das Weltkulturerbe Semmeringbahn schweifen lassen. Auf knapp 1000 Metern Seehöhe scheint die Welt noch ein wenig ruhiger zu sein. Gerade an heißen Tagen wird die Höhenlage zum besonderen Geschenk: Während in den Niederungen die Temperaturen an der 40-Grad-Marke kratzen, bleibt die Luft hier angenehm frisch.

Seit fast 60 Jahren empfängt das familiengeführte Haus Gäste. 1966 wurde es teileröffnet, ein Jahr später als „Haus Wagner“ fertiggestellt. 1981 übernahm die nächste Generation. Seit mittlerweile 25 Jahren führen Josef und Regina Wagner (beide werden demnächst 70 Jahre alt) das Hotel konsequent biologisch – aus Überzeugung und lange bevor Nachhaltigkeit zum Trend wurde.

Bereits vor vier Jahren brachte Josef Wagner ein Buch heraus, in dem er einen klimafiten ...
Bereits vor vier Jahren brachte Josef Wagner ein Buch heraus, in dem er einen klimafiten Semmering im Jahr 2040 skizziert. Bald folgt ein neues Buch – diesmal ein Thriller mit dem Namen „Das Semmeringkomplott“, in dem sein Sachbuch „Aufbruch in die Zukunft“ in die Realität umgesetzt wird.(Bild: Doris Seebacher)
Sämtliche Frühstückstees kommen aus dem hauseigenen Kräutergarten.
Sämtliche Frühstückstees kommen aus dem hauseigenen Kräutergarten.(Bild: Doris Seebacher)
Blick vom Hotl aus ins Grüne und auf ein Viadukt der Semmeringbahn.
Blick vom Hotl aus ins Grüne und auf ein Viadukt der Semmeringbahn.(Bild: Doris Seebacher)
Die Gäste entspannen beim Puzzlespiel ....
Die Gäste entspannen beim Puzzlespiel ....(Bild: Doris Seebacher)
Oder bei Regenwetter einfach in der Indoor-Hängematte.
Oder bei Regenwetter einfach in der Indoor-Hängematte.(Bild: Doris Seebacher)
Familienbetrieb: Auch Sohn Gernot Wagner (li.) mit seiner Familie hilft im Hotel mit.
Familienbetrieb: Auch Sohn Gernot Wagner (li.) mit seiner Familie hilft im Hotel mit.(Bild: www.sebastianfreiler.com)
Die Wäsche wird mit Waschnüssen gewaschen.
Die Wäsche wird mit Waschnüssen gewaschen.(Bild: Doris Seebacher)
Vor jedem Zimmer stehen Hausschuhe, denn mit Straßenschuhen darf keines betreten werden.
Vor jedem Zimmer stehen Hausschuhe, denn mit Straßenschuhen darf keines betreten werden.(Bild: Doris Seebacher)
Blick auf Südbahnhotel.
Blick auf Südbahnhotel.(Bild: Doris Seebacher)
Die Bettwäsche ist aus Bio-Schafwolle.
Die Bettwäsche ist aus Bio-Schafwolle.(Bild: Doris Seebacher)
Regina und Josef Wagner sind stolz auf ihr Hotel, das zu 100 Prozent Bio-Zertifiziert ist.
Regina und Josef Wagner sind stolz auf ihr Hotel, das zu 100 Prozent Bio-Zertifiziert ist.(Bild: Doris Seebacher)

„Die materielle Gesellschaft ist nie zufrieden. Wir haben nach Alternativen gesucht“, erklärt Josef Wagner. Für ihn ist Bio der höchste Standard – gut für die Umwelt, die Böden, das Wasser, die Tiere und vor allem für die Menschen. Dabei spielt auch der Genuss eine wichtige Rolle: „Es ist wichtig zu wissen, wo etwas herkommt. Wir haben zu fast jedem Produkt ein Gesicht.“ Äpfel und Apfelsaft kommen etwa aus St. Corona, Kräuter und Tee wachsen direkt im eigenen Garten. Viele Biobauern kennt Wagner persönlich. Produkte großer, börsennotierter Konzerne sucht man im Hotel vergeblich.  

Kein Elektrosmog im Zimmer
Auch in den Zimmern wird die Philosophie konsequent gelebt: Massive Buchenholzmöbel kommen ohne Schrauben und Nägel aus, Naturfarben ohne chemische Zusätze sorgen für ein gesundes Raumklima. Fernseher und WLAN gibt es bewusst nicht. Nach dem Abschalten des letzten elektronischen Geräts sorgt eine Netzfreischaltung dafür, dass der Elektrosmog reduziert wird.

Geschlafen wird auf Naturlatexmatratzen und in Bettwäsche aus Bio-Schafwolle. Gewaschen wird mit kompostierbaren Waschnüssen, der Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie. Das Haus ist außerdem rauchfrei, allergikerfreundlich und haustierfrei.

Die Gäste sind bunt gemischt. Im Sommer zieht es vor allem Kultur- und Naturfreunde auf den Semmering, im Winter sorgen Skisport und Weltcup für Leben im Haus. „Wir haben auch viele Prominente hier zu Besuch“, erzählt er und schweigt diskret über Namen.

Wer hier Urlaub macht, soll sich erholen – möglichst im Einklang mit der Natur und ohne mehr Spuren zu hinterlassen als nötig.

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