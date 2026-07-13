Kein Fernseher, kein WLAN – nur gute Luft und Ruhe

„Die materielle Gesellschaft ist nie zufrieden. Wir haben nach Alternativen gesucht“, erklärt Josef Wagner. Für ihn ist Bio der höchste Standard – gut für die Umwelt, die Böden, das Wasser, die Tiere und vor allem für die Menschen. Dabei spielt auch der Genuss eine wichtige Rolle: „Es ist wichtig zu wissen, wo etwas herkommt. Wir haben zu fast jedem Produkt ein Gesicht.“ Äpfel und Apfelsaft kommen etwa aus St. Corona, Kräuter und Tee wachsen direkt im eigenen Garten. Viele Biobauern kennt Wagner persönlich. Produkte großer, börsennotierter Konzerne sucht man im Hotel vergeblich.