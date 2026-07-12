Vom stinkenden Pendlerort zur gefragten Wohnstadt

Es wird ja immer wieder die Kritik laut, St. Pölten wachse zu schnell. Wie sehen Sie das?

Wachstum ist grundsätzlich ein positives Zeichen – es zeigt, dass eine Stadt attraktiv ist und als Wohn- und Arbeitsstandort funktioniert. Gerade St. Pölten hat sich in den letzten Jahrzehnten genau in diese Richtung entwickelt. Entscheidend ist aber, wie dieses Wachstum gestaltet wird. Und hier liegt der eigentliche Punkt: Wachstum braucht Planung, Infrastruktur und Qualität im Wohnbau. Genau daran wird in St. Pölten intensiv gearbeitet – etwa durch das Stadtentwicklungskonzept, das bewusst auf eine „Stadt der kurzen Wege“ setzt, also die Verbindung von Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit. Das Ziel ist klar: Die Stadt soll nicht einfach größer werden, sondern besser funktionieren. Dazu gehört, dass Infrastruktur mitwächst – von Kinderbetreuung über Verkehr bis hin zu sozialen Einrichtungen. Denn klar ist auch: Wachstum bringt Herausforderungen mit sich, etwa beim Verkehr oder bei neuen Stadtteilen. Kurz gesagt: Wachstum ist nicht das Problem – unkoordiniertes Wachstum wäre es. In St. Pölten sieht man aber, dass bewusst versucht wird, dieses Wachstum zu steuern und als Chance zu nutzen: für mehr Lebensqualität, bessere Infrastruktur und einen zukunftsfitten Wohnstandort.