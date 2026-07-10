Aufbruchstimmung, die seit vier Jahrzehnten anhält

Mikl-Leitner: Man kann sicherlich sagen, dass diese Landeshauptstadt in der Geschichte Niederösterreichs ein Gamechanger war – vor allem für das Selbstbewusstsein. Es hat sich da unglaublich viel getan, wie das Regierungsviertel gebaut worden ist und dann die Übersiedlung stattgefunden hat.

Denn was ist denn passiert? Wir haben da mit dem Regierungsviertel auf einmal ein neues Zuhause für die Landesregierung, für den Landtag, aber natürlich auch für die gesamte Verwaltung bekommen. Das war damals nämlich eine riesige Diskussion. Dann natürlich auch mit inkludiert im Regierungsviertel der neue Kulturbezirk mit dem Festspielhaus und dem Landesmuseum und zuletzt die Erweiterung mit dem Kinderkunstlabor. Aber auch das Universitätsklinikum in St. Pölten, das Fachhochschulwesen mit über 5000 Studierenden, das hat schon etwas gemacht. Da ist es dann auch dank der ganzen Landesinvestitionen bergauf gegangen.