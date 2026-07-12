Wo Adler die Stille der Schöpfung bewachen

Zwischen den einzelnen Hütten und Zeltplätzen liegen mindestens zwei Kilometer. Nachbarn gibt es hier höchstens in Form eines Rehs, eines Fuchses oder eines kreisenden Adlers. Die mehr als 200 Jahre alte Melkstatt-Hütte, einfache Almhäuser und naturbelassene Lagerplätze sind keine künstliche Erlebniswelt, sondern gewachsene Geschichte. „Viele Menschen besitzen heute alles – nur keine Ruhe mehr“, sagt Hardegg. „Wenn am Abend das Lagerfeuer knistert, über den Baumwipfeln die Sterne aufgehen und das Handy keinen Empfang mehr hat, merken unsere Gäste oft zum ersten Mal seit Langem, wie wohltuend Stille sein kann.“