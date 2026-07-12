Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dem Alltag entfliehen

Wo Adler die Stille der Schöpfung bewachen

Niederösterreich
12.07.2026 14:00
Infos zum Entfliehen aus der Zivilisation – im Herbst besonders romantisch – unter ...
Infos zum Entfliehen aus der Zivilisation – im Herbst besonders romantisch – unter www.waldurlaub.at(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Dort, wo uralte Tannen Geschichten flüstern, bietet Friedrich Hardegg wildromantischen Waldurlaub in jahrhundertealten Hütten

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der schrille Ruf eines Steinadlers zerreißt hier in Schwarzenbach im tiefen Herzen des Pielachtals für einen kurzen Moment die vollkommene Stille. Ansonsten ist nur das leise Rauschen uralter Baumriesen zu hören. Der Duft von Harz, feuchtem Moos und Wald liegt in der Luft, glasklare Bäche glitzern zwischen mächtigen Felsen. Wer hier steht, könnte glauben, irgendwo in den endlosen Wäldern Alaskas gelandet zu sein. Doch diese Wildnis liegt mitten im Mostviertel.

Schlichter Luxus mitten in der Natur – in liebevoll restaurierten Jagdhäusern.
Schlichter Luxus mitten in der Natur – in liebevoll restaurierten Jagdhäusern.(Bild: Imre Antal)
Friedrich Hardegg ist mit seinem einzigartigen Angebot eines Waldurlaubs am Fuße des mächtigen ...
Friedrich Hardegg ist mit seinem einzigartigen Angebot eines Waldurlaubs am Fuße des mächtigen Ötschers Visionär und Schöpfungsbewahrer zugleich.(Bild: Imre Antal)

Angrenzend an den Naturpark Ötscher-Tormäuer erstreckt sich das Isbary Bioland Naturresort. Auf 2500 Hektar ist hier Österreichs größtes privates Öko-Resort entstanden – eine Landschaft, in der die Natur seit Generationen den Ton angibt und der Mensch nur Gast ist. Über holprige Forstwege, die scheinbar im Nichts enden, entführt Friedrich Hardegg seine Besucher immer tiefer in eine Welt aus uralten Buchen, mächtigen Tannen, stillen Lichtungen und Almen. „Wer hier ankommt, soll die Wildnis nicht nur sehen, sondern sie mit allen Sinnen erleben“, sagt er.

Zitat Icon

Meine Ahnen haben diese Landschaft nie beherrschen wollen. Sie haben mit ihr gelebt. Genau dieses Gefühl möchten wir weitergeben.

Waldhüter Friedrich Hardegg

Zwischen den einzelnen Hütten und Zeltplätzen liegen mindestens zwei Kilometer. Nachbarn gibt es hier höchstens in Form eines Rehs, eines Fuchses oder eines kreisenden Adlers. Die mehr als 200 Jahre alte Melkstatt-Hütte, einfache Almhäuser und naturbelassene Lagerplätze sind keine künstliche Erlebniswelt, sondern gewachsene Geschichte. „Viele Menschen besitzen heute alles – nur keine Ruhe mehr“, sagt Hardegg. „Wenn am Abend das Lagerfeuer knistert, über den Baumwipfeln die Sterne aufgehen und das Handy keinen Empfang mehr hat, merken unsere Gäste oft zum ersten Mal seit Langem, wie wohltuend Stille sein kann.“

Hier ist die Natur der Gastgeber
Das europaweit anerkannte Wildlife-Estates-Label unterstreicht den heiligen Ökoeid, die Schöpfung bewahren zu wollen. Hardeggs Blick reicht dabei weit über die Gegenwart hinaus. „Unser schönstes Ziel ist, dass sich die Natur immer mehr entfalten kann. Wir bauen keine Erlebniswelt – die Natur ist bei uns der eigentliche Gastgeber. Wenn unsere Besucher das Gefühl haben, ein Abenteuer erlebt zu haben, dann haben wir alles richtig gemacht.“

Man verlässt diesen Ort mit dem Duft des Waldes in der Kleidung, Erde an den Wanderschuhen und einer selten gewordenen Erinnerung im Herzen: dass es sie noch gibt – die echte Wildnis. Nicht am Ende der Welt, sondern mitten im Mostviertel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
12.07.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
189.719 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
127.286 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
126.007 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1121 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
776 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
771 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf