„Mistkübler“ enthüllt unschöne Seiten der MA 48

Wien zählt zu den saubersten Städten der Welt. Dass das so ist, daran haben die MA 48 und ihre etwa 3000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Anteil. Einer davon ist Philip Brenner (32). Er ist dort seit dreieinhalb Jahren als sogenannter Umweltarbeiter tätig – im Volksmund auch als „Mistkübler“ bekannt. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt er über seinen besonderen Beruf.