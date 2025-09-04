„Mistkübler“ enthüllt unschöne Seiten der MA 48

Israel erklärt Macron nun zur unerwünschten Person
Das steckt dahinter
Als „Mistkübler“ hält Philip Brenner unsere Stadt sauber und rein, gemeinsam mit rund 3000 Mitarbeitern der MA 48. Er stemmt volle Mistkübel und geht täglich bis zu 20 Kilometer. Warum er seinen Job liebt und wie hart die Arbeit wirklich ist, erzählt er im „Krone“-Interview.
Wien zählt zu den saubersten Städten der Welt. Dass das so ist, daran haben die MA 48 und ihre etwa 3000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Anteil. Einer davon ist Philip Brenner (32). Er ist dort seit dreieinhalb Jahren als sogenannter Umweltarbeiter tätig – im Volksmund auch als „Mistkübler“ bekannt. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt er über seinen besonderen Beruf.
