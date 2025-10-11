Vorteilswelt
„Irgendwann hat mir mein Bürojob gereicht“

Wien
11.10.2025 16:00
Ihr Job ist hart, aber gut bezahlt: Barbara Krejci (33) ist eine von 1000 Straßenreinigern in ...
Ihr Job ist hart, aber gut bezahlt: Barbara Krejci (33) ist eine von 1000 Straßenreinigern in Wien.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch)

Barbara Krejci ist Umweltarbeiterin bei der MA 48 und sorgt für saubere Straßen und Gehsteige in der ganzen Stadt. Ihren anstrengenden Beruf macht sie bei jedem Wetter – und möchte ihn doch nicht gegen ihren einstigen Bürojob tauschen.

0 Kommentare

Wien zählt zu den saubersten Städten des Globus. Gehörigen Anteil daran haben die über 1000 Straßenreiniger der MA 48. Sie sind das ganze Jahr für die Sauberkeit auf Wiens Straßen unterwegs. Barbara Krejci ist eine davon. Der „Krone“ erzählt sie von ihrem Job.

„Krone“: Was zählt zu Ihren Arbeitsaufgaben?
Barbara Krejci: Meine genaue Berufsbezeichnung ist Umweltarbeiterin. Ich arbeite nur draußen, bei jedem Wind und Wetter. Aber das macht mir nichts. Denn ich bin gerne draußen an der frischen Luft. Dabei kehre ich hauptsächlich die Straßen und entleere die Mistkübel. Manchmal entferne ich auch Plakate, das Unkraut oder Laub. Eigentlich überall dort, wo die Kehrmaschine nicht hinkommt.

Wie sieht denn ein typischer Tagesablauf aus?
Ich beginne meinen Dienst jeden Tag recht früh, ab 6 Uhr. Bis um 14.30 Uhr bin ich dann unterwegs.

Barbara Krejci arbeitet nur im Freien und das bei jeder Witterung. Das Straßennetz in Wien ist ...
Barbara Krejci arbeitet nur im Freien und das bei jeder Witterung. Das Straßennetz in Wien ist fast 2800 Kilometer lang.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Was haben Sie davor gemacht?
Ich habe eine Lehre zur Bürokauffrau absolviert und war danach lange im Marketing tätig, hatte also den typischen Bürojob. Das hat mir dann aber irgendwann gereicht.

Und wie sind Sie sind dann zu diesem Job gekommen?
Ich fand die Arbeit der 48er (MA 48 Anm. der Redaktion) schon immer sehr spannend. Dann war ich auf der Suche nach einer neuen Arbeit und dachte mir: ,Jetzt probiere ich es einfach’. Das war bereits vor zwei Jahren.

Haben Sie unterschiedlichen Routen oder immer den gleichen Rayon?
Ich habe ein fix zugeteiltes Gebiet in meinem Heimatbezirk Floridsdorf. Die Menschen in meinem Grätzel kenne ich dort fast schon alle. Mir kommen ja auch immer die gleichen Leute entgegen und ich werde täglich gegrüßt, obwohl man sich oft gar nicht kennt. Das ist ein sehr schönes Gefühl.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Wien
