„Irgendwann hat mir mein Bürojob gereicht“

Haben Sie unterschiedlichen Routen oder immer den gleichen Rayon?

Ich habe ein fix zugeteiltes Gebiet in meinem Heimatbezirk Floridsdorf. Die Menschen in meinem Grätzel kenne ich dort fast schon alle. Mir kommen ja auch immer die gleichen Leute entgegen und ich werde täglich gegrüßt, obwohl man sich oft gar nicht kennt. Das ist ein sehr schönes Gefühl.