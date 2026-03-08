Amt änderte Frau nach 22 Jahren den Familiennamen

Hochzeitsglocken im Marmorsaal des Schlosses Mirabell – Salzburgs beliebtester Ort, um den Bund der Ehe zu beschließen. Am 3. Oktober 2003, also vor mehr als 20 Jahren, sagte eine Österreicherin hier „Ja“ zu ihrem italienischen Bräutigam. Nach der Trauung nahm die Frau den Namen ihres Mannes an, verewigte dies im Ehebuch – und in weiterer Folge im Zentralen Personenstandsregister.