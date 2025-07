Nach Flammeninferno: Löscharbeiten mit Atemschutz

Auch am vierten Tag ist die Gefahr rund um die abgebrannte Recycling-Firma in Nußdorf-Debant noch nicht zur Gänze gebannt. Nachdem bereits am Montag Nachlöscharbeiten am Areal stattgefunden haben und Einsatzkräfte positiv gestimmt waren, sind auch am Dienstag noch zahlreiche Florianis vor Ort und bekämpfen die letzten Glutnester. Der drehende Wind und die starke Rauchentwicklung lassen nur Arbeiten mit Atemschutz zu.