Zug um Zug zum Rekord: Heuer 50.000 Fahrgäste mehr

Die Landesbahnen in Niederösterreich haben das Abstellgleis längst hinter sich gelassen. Pendler und Ausflügler schätzen offensichtlich die verbesserten Angebote. Und das schlägt sich in den Fahrgastzahlen nieder.
Sechs Bahnlinien sowie zwei Lifte bilden den „Fuhrpark“ der NÖ Bahnen. 644.000 Fahrgäste haben von Jänner bis Juni diese Mobilitätsangebote genutzt. Das sind immerhin rund 50.000 Personen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – und somit neuer Rekord.
Investitionen zeigen Wirkung
Die meisten Fahrgäste nutzen die Mariazellerbahn, die zu einem attraktiven Angebot für Pendler geworden ist. „Die Investitionen in mehr Züge und moderne Bahnhöfe machen sich bezahlt“, zieht Verkehrslandesrat Udo Landbauer eine erste Zwischenbilanz für 2026.
Freizeitspaß auf der Schiene
Aber auch die Saisonbahnen in der Wachau sowie im Wald- und Weinviertel – hier ist der Reblaus-Express unterwegs – konnten mit ermäßigten Tarifen für Klimaticket-Besitzer punkten. Sie bieten, ebenso wie die Lifte auf Schneeberg und Gemeindealpe Freizeiterlebnisse für die ganze Familie. „Unsere Bahnen bringen die Fahrgäste in die schönsten Regionen des Landes“, betonen die Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll.
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