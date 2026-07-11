Zug um Zug zum Rekord: Heuer 50.000 Fahrgäste mehr

Freizeitspaß auf der Schiene

Aber auch die Saisonbahnen in der Wachau sowie im Wald- und Weinviertel – hier ist der Reblaus-Express unterwegs – konnten mit ermäßigten Tarifen für Klimaticket-Besitzer punkten. Sie bieten, ebenso wie die Lifte auf Schneeberg und Gemeindealpe Freizeiterlebnisse für die ganze Familie. „Unsere Bahnen bringen die Fahrgäste in die schönsten Regionen des Landes“, betonen die Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll.