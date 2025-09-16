Bierbrauer bleiben auf ihren Dosen sitzen

Wird somit viel weniger Bier konsumiert? Nicht unbedingt, laut Schwarz kaufen vor allem Deutsche weniger Dosen in Österreich, da sie so nicht mehr den Pfand umgehen können. Umgekehrt kaufen Österreicher in Grenzregionen mehr Bier im Ausland, um sich den Aufwand mit der Rückgabe an den Automaten zu ersparen, Tschechien und Italien etwa haben kein Einwegpfand.