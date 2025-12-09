Nach Brust-OP: Tennis-Spielerin jetzt auf OnlyFans

Ungewöhnlicher Weg einer noch aktiven Tennis-Spielerin! Die 29-jährige Französin Océane Dodin hat sich während ihrer Verletzungspause einer Brust-Operation unterzogen und präsentiert sich ab sofort auf der Erotikplattform OnlyFans.
Dodin kündigte an, ihren Anhängern einen „exklusiven Einblick hinter die Kulissen“ geben und „persönlichen Content“ teilen zu wollen. Sie wolle ein „Universum“ schaffen, in dem „Tennis Sinnlichkeit trifft“. Die Plattform fungiert nicht nur als Bühne, sondern künftig auch als Sponsor. Wie die Zusammenarbeit konkret aussieht, ist noch offen.
„Wenn ich schon länger ausfalle, kann ich es auch gleich machen“
Sportlich liegen Dodins stärkste Jahre bereits zurück. 2017 stand sie auf Platz 46 der Weltrangliste, seither rutschte sie stetig ab. Wegen hartnäckiger Innenohr-Probleme musste sie zuletzt ein Jahr pausieren. Zeit, die sie auch für den ästhetischen Eingriff nutzte. „Ich schäme mich nicht, zuzugeben, dass ich mich eine Brust-OP unterzogen habe. Das wollte ich schon länger machen“, sagte sie dem Sender RMC. „Nach dem Eingriff darf man zwei Monate keinen Sport treiben, das geht also mitten in der Saison nicht. Da dachte ich mir: Wenn ich schon länger ausfalle, kann ich es auch gleich machen.“
„Stören mich überhaupt nicht“
„Ich muss wohl die Erste sein, die mit gemachten Brüsten spielt. Irgendwann muss es ja eine Premiere geben …“, scherzte Dodin. Kritische Stimmen aus ihrem Umfeld hätten sie nicht verunsichert. „Man sagte mir: Du wirst so nicht mehr spielen können. Als hätte ich mir Melonen einsetzen lassen! Sie sind nicht klein, aber sie stören mich überhaupt nicht.“
Damit das so bleibt, trägt sie nun spezielle Sport-BHs. Auch ihr Arzt gab grünes Licht: „Er sagte mir, dass es mich nicht beeinträchtigen würde. Hätte er das Gegenteil gesagt, hätte ich es nicht gemacht.“
Aktuell steht Dodin nach ihrer langen Pause nur noch auf Rang 818. Sportlich muss sie also erst wieder in Fahrt kommen, aber außerhalb des Courts sorgt sie bereits für reichlich Gesprächsstoff.
