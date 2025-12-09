Nach Brust-OP: Tennis-Spielerin jetzt auf OnlyFans

„Wenn ich schon länger ausfalle, kann ich es auch gleich machen“

Sportlich liegen Dodins stärkste Jahre bereits zurück. 2017 stand sie auf Platz 46 der Weltrangliste, seither rutschte sie stetig ab. Wegen hartnäckiger Innenohr-Probleme musste sie zuletzt ein Jahr pausieren. Zeit, die sie auch für den ästhetischen Eingriff nutzte. „Ich schäme mich nicht, zuzugeben, dass ich mich eine Brust-OP unterzogen habe. Das wollte ich schon länger machen“, sagte sie dem Sender RMC. „Nach dem Eingriff darf man zwei Monate keinen Sport treiben, das geht also mitten in der Saison nicht. Da dachte ich mir: Wenn ich schon länger ausfalle, kann ich es auch gleich machen.“