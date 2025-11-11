Kelly Clarkson: Ex-Manager wollte Brust-OP!

Das saß! Beim „Studio Sessions“-Gig im legendären Caesars Palace in Las Vegas hat Kelly Clarkson (43) plötzlich über ein Thema, das ihr sichtlich naheging – und sorgte mit ihrer ehrlichen Art für Applaus, Lacher und offene Münder.
Während sie scherzhaft über ihr enges Bühnenkleid und ihr tiefes Dekolleté sprach, erinnerte sich die Grammy-Preisträgerin an einen Moment in ihrer Karriere, der sie einst extrem schockiert hat. Nach kurzem Zögern, ob sie die Geschichte wirklich erzählen sollte, erklärte sie: „Ich sage es einfach. Ich hatte mal einen Manager, der mir sagte, ich solle mir die Brüste vergrößern lassen.“
Schlagfertige Antwort
Ihre wahrlich schlagfertige Antwort auf die übergriffige Forderung: „Warum lässt du dir nicht deinen Sch***z operieren? Ich bin mit meinen kleinen Titten zufrieden! Verschwinde von hier. Du fährst mit deinem großen, alten Auto herum und versuchst, das zu kompensieren.“
Clarkson beschrieb den ungenannten Manager als „widerlich“ – und machte ihrem Ärger Luft: „Wer sagt so eine Scheiße? Leute sagen das ständig in dieser Branche! Sie haben den Wahnsinn zur Normalität gemacht.“
Hollywood wie „Tribute von Panem“
Dann ging sie noch einen Schritt weiter – und nahm auch Hollywoods Schönheitswahn ins Visier: „Alle da draußen sehen inzwischen aus, als kämen sie aus dem Capitol in ,Die Tribute von Panem‘!“
Mit dieser klaren Ansage machte Clarkson deutlich, wie sehr sie den Druck, sich operieren zu lassen, ablehnt. Rhetorisch wandte sich die Grammy-Gewinnerin dann noch einmal an ihren früheren Manager: „Mach, was du willst. Aber zwing mich nicht, es auch zu tun, okay? Ich mag meine kleinen Brüste – sie haben mir gute Dienste geleistet.“
Ehrlichkeit und Wut stehen ihr gut
Das Publikum feierte sie mit tosendem Applaus. Anstatt sich von Oberflächlichkeit und Kritik herunterziehen zu lassen, setzt Kelly Clarkson auf Dankbarkeit und Gelassenheit: „Alt zu werden ist ein Privileg. Nicht jeder bekommt diese Chance.“
Mit Humor, Ehrlichkeit und einer Portion Wut über Branchen-Unsinn zeigte Clarkson an diesem Abend, warum sie so viele Fans hat: Sie sagt, was andere sich nicht trauen – und bleibt dabei ganz sie selbst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.