Kelly Clarkson: Ex-Manager wollte Brust-OP!

Während sie scherzhaft über ihr enges Bühnenkleid und ihr tiefes Dekolleté sprach, erinnerte sich die Grammy-Preisträgerin an einen Moment in ihrer Karriere, der sie einst extrem schockiert hat. Nach kurzem Zögern, ob sie die Geschichte wirklich erzählen sollte, erklärte sie: „Ich sage es einfach. Ich hatte mal einen Manager, der mir sagte, ich solle mir die Brüste vergrößern lassen.“