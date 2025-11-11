Vorteilswelt
Harte Worte auf Bühne

Kelly Clarkson: Ex-Manager wollte Brust-OP!

Society International
11.11.2025 08:55
Kelly Clarkson (43) teilt auf der Bühne heftig gegen einen Ex-Manager aus.
Kelly Clarkson (43) teilt auf der Bühne heftig gegen einen Ex-Manager aus.(Bild: Charles Sykes / AP / picturedesk.com)

Das saß! Beim „Studio Sessions“-Gig im legendären Caesars Palace in Las Vegas hat Kelly Clarkson (43) plötzlich über ein Thema, das ihr sichtlich naheging – und sorgte mit ihrer ehrlichen Art für Applaus, Lacher und offene Münder.

0 Kommentare

Während sie scherzhaft über ihr enges Bühnenkleid und ihr tiefes Dekolleté sprach, erinnerte sich die Grammy-Preisträgerin an einen Moment in ihrer Karriere, der sie einst extrem schockiert hat. Nach kurzem Zögern, ob sie die Geschichte wirklich erzählen sollte, erklärte sie:  „Ich sage es einfach. Ich hatte mal einen Manager, der mir sagte, ich solle mir die Brüste vergrößern lassen.“

Schlagfertige Antwort
Ihre wahrlich schlagfertige Antwort auf die übergriffige Forderung: „Warum lässt du dir nicht deinen Sch***z operieren? Ich bin mit meinen kleinen Titten zufrieden! Verschwinde von hier. Du fährst mit deinem großen, alten Auto herum und versuchst, das zu kompensieren.“

Clarkson beschrieb den ungenannten Manager als „widerlich“ – und machte ihrem Ärger Luft: „Wer sagt so eine Scheiße? Leute sagen das ständig in dieser Branche! Sie haben den Wahnsinn zur Normalität gemacht.“

Hollywood wie „Tribute von Panem“
Dann ging sie noch einen Schritt weiter – und nahm auch Hollywoods Schönheitswahn ins Visier: „Alle da draußen sehen inzwischen aus, als kämen sie aus dem Capitol in ,Die Tribute von Panem‘!“

Mit dieser klaren Ansage machte Clarkson deutlich, wie sehr sie den Druck, sich operieren zu lassen, ablehnt. Rhetorisch wandte sich die Grammy-Gewinnerin dann noch einmal an ihren früheren Manager: „Mach, was du willst. Aber zwing mich nicht, es auch zu tun, okay? Ich mag meine kleinen Brüste – sie haben mir gute Dienste geleistet.“

Ehrlichkeit und Wut stehen ihr gut
Das Publikum feierte sie mit tosendem Applaus. Anstatt sich von Oberflächlichkeit und Kritik herunterziehen zu lassen, setzt Kelly Clarkson auf Dankbarkeit und Gelassenheit: „Alt zu werden ist ein Privileg. Nicht jeder bekommt diese Chance.“

Mit Humor, Ehrlichkeit und einer Portion Wut über Branchen-Unsinn zeigte Clarkson an diesem Abend, warum sie so viele Fans hat: Sie sagt, was andere sich nicht trauen – und bleibt dabei ganz sie selbst.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Kommentare

