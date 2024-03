Weltbevölkerung wächst stärker als erwartet

Unterschiedliche Szenarien

Bei den Berechnungen orientiert sich das Team an den sogenannten „Shared Socioeconomic Pathways“ (SSPs) in denen der Weltklimarat (IPCC) verschiedene Entwicklungswege bis zum Jahr 2100 beschreibt, die dann zu unterschiedlichen Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre führen. In der Arbeit geht man von dem aus heutiger Sicht wahrscheinlichsten Szenario – genannt „Mittelweg“, „Fortführung der bisherigen Entwicklung“ oder „SSP2“ - aus, bei dem sich die Einkommensverteilung weltweit weiter auseinander entwickelt, die internationale Kooperation sich nur geringfügig verbessert, sich die Umweltsituation entsprechend weiter verschlechtert und die Weltbevölkerung moderat wächst. Allerdings: Es gibt auch andere Szenarien, in denen die Welt etwa auf dem „fossilen Weg“ bleibt, was eine deutlich stärkere Erderhitzung und eine entsprechend markante Abnahme der Weltbevölkerung bedeuten würde.