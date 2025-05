Österreichs Geburtenbilanz bleibt negativ

In der Bundeshauptstadt gab es im Vorjahr überhaupt das stärkste Bevölkerungswachstum (plus 1,1 Prozent), den geringsten Zuwachs verzeichnete Kärnten (plus 0,1 Prozent). Im Burgenland lebten 2024 gar weniger Menschen als noch 2023 (minus 0,1 Prozent).



So verteilte sich Österreichs Bevölkerung am 1. Jänner: