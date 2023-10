So hält „Rolling Stone“ Mick Jagger sich fit

Jeden Tag im Fitnessstudio

Er arbeite jeden Tag im Fitnessstudio, sagte das Rock-Urgestein. Allerdings tanze er zu Hause nicht täglich. „Wenn ich weiß, dass ich Konzerte geben werde, dann gehe ich tanzen. Dann muss ich in ein Tanzstudio gehen und ein Work-out machen, ein Tanztraining, um dranzubleiben.“ Gut möglich, dass der 80-Jährige bald wieder damit anfängt. Denn Jagger kündigte im dpa-Interview an, dass er nach der Veröffentlichung des Albums am Freitag möglichst bald wieder mit den Rolling Stones auf der Bühne stehen will.