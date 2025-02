Am Sonntag aß Mick Jaggers Muse immer Guglhupf

Nun ist Marianne Faithfull am 30. Jänner 2025 im Alter von 78 Jahren in London verstorben. Nicht nur ihre Lieder, auch das vor vier Jahren aufgenommene Spoken-Word-Album „She Walks in Beauty“ mit wunderbar vorgetragenen Gedichten von Lord Byron werden in Erinnerung bleiben. Ihr Leben war von Beginn an abenteuerlich. Und: „It has been rather wonderful“, meinte sie. Ein Farewell an Marianne Faithfull!