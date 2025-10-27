Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Markt entsteht

Boom bei Reparaturen wegen aktuellen Teuerung

Wien
27.10.2025 19:00
Kampf gegen Teuerungen: Reparaturen und Second Hand (Symbolbild)
Kampf gegen Teuerungen: Reparaturen und Second Hand (Symbolbild)(Bild: Mölltaler Reparaturcafé)

Die Teuerungen betreffen immer mehr Menschen und hinterlassen auch im Alltag ihre Spuren. Second Hand, Upcycling und Reparatur-Netzwerke erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Zahlt sich das aus? 

0 Kommentare

Während Preise steigen und Neuanschaffungen oft unleistbar werden, greifen immer mehr Menschen zu Schraubenzieher und Pinsel statt zur Kreditkarte. Reparieren, Tauschen und Wiederverwenden liegen im Trend – aus Überzeugung, aber auch aus Notwendigkeit. Rund 600 Betriebe handeln laut Wirtschaftskammer derzeit mit gebrauchten Waren, Tendenz steigend.

„Der Kauf von Second-Hand-Ware ist für viele Junge ein Lifestyle geworden“, so Timea Oberwagner, Berufsgruppenbeauftragte für den Wiener Altwarenhandel. Aber es schwingt noch viel mehr mit. Ein weiterer Grund für die Nachfrage nach Altwaren: Die Kaufkraft sinkt, Neuware wird teurer, und die Qualität hält oft nicht, was die Produzenten versprechen.

Vor allem Möbel, Kleidung und Accessoires erleben eine Wiederauferstehung. In Österreich bewegt der Second-Hand-Markt laut Branchenangaben zwei Milliarden Euro jährlich.

Aufbereitete Elektrogeräte besonders im Trend
Besonders beliebt ist das sogenannte Refurbishment – geprüfte, überholte Elektronikgeräte mit Garantie. Sie bieten Sicherheit und Nachhaltigkeit zugleich. Parallel dazu wächst der Upcycling-Trend: Alte Kommoden werden bunt lackiert, Jeans zu Taschen umgenäht, Waschmaschinentrommeln zu Lampen. Auch ökonomisch rechnet sich das Umdenken. Studien aus Deutschland und Frankreich zeigen: Wer auf langlebige Produkte setzt und sie reparieren lässt, spart langfristig Geld. Bis zu 2000 Euro pro Haushalt in zehn Jahren – so das Ergebnis.

Interview
„Reparieren lohnt sich doppelt“

„Krone“: Herr Piringer, wie hat sich das Thema Reparatur in Wien entwickelt?
Markus Piringer: Wir sehen, dass Second-Hand und Refurbishment stark zunehmen. Der Markt ist professioneller geworden. Beim Reparieren gibt es Schwankungen. Die Nachfrage hängt sehr stark von Förderungen wie dem Reparaturbonus ab.

Diese Förderung wird ja jetzt neu aufgelegt.
Genau. Ab Dezember heißt sie „Geräte-Retter-Prämie“. Sie umfasst große Haushaltsgeräte – also Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler. Bei Unterhaltungselektronik ist noch vieles unklar. Aber solche Programme sind essenziell, weil der Preis bei der Reparatur die zentrale Rolle spielt.

Markus Piringer ist froh über neuen Reparatur-Anreiz.
Markus Piringer ist froh über neuen Reparatur-Anreiz.(Bild: © Stefanie Freynschlag / Kollektiv Fischka)

Wie groß ist der finanzielle Vorteil beim Reparieren?
Studien aus Deutschland und Frankreich zeigen: Wer hochwertige Geräte kauft und sie lange nutzt, spart in zehn Jahren bis zu 2000 Euro. Das alte Sprichwort „Wer billig kauft, kauft teuer“ trifft besonders bei Elektrogeräten zu.

Welche Hürden gibt es?
Viele. Geräte sind heute oft schwer zu öffnen, Bauteile sind verklebt oder vernietet. Das erschwert Reparaturen massiv. Die EU arbeitet zwar an einer „Right to Repair“-Regelung und am sogenannten Produktpass, aber das braucht Zeit.

Spürt man den Trend auch im Alltag?
Absolut. Die Menschen denken um – aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen. Eine Reparatur verlängert nicht nur die Lebensdauer eines Produkts, sie senkt auch den ökologischen Fußabdruck. Es lohnt sich doppelt. Und sie schafft Jobs hier vor Ort. 

Den praktischen Beweis liefern Wiens Reparaturnetzwerke. „Der Preis der Reparatur entscheidet. Bei 30 Prozent des Neuwerts gehen die Leute eher in den Laden“, so Markus Piringer, Koordinator des Reparaturnetzwerks Wien. „Mit dem Reparaturbonus haben wir einen massiven Anstieg gesehen – fällt die Förderung weg, gehen die Zahlen zurück.“ Ab Dezember soll der Bonus unter dem neuen Namen „Geräte-Retter-Prämie“ wieder starten, vorerst für große Haushaltsgeräte.

Der ökologische Nutzen ist unbestritten: „Je länger ein Produkt lebt, desto besser für Umwelt und Geldbörse.“ Auch wirtschaftlich steckt Potenzial in der Kreislaufidee. Reparatur schafft lokale Arbeitsplätze und verringert Abhängigkeiten globaler Lieferketten. „Europa wird eine Kreislaufwirtschaft sein müssen – oder es wird keine geben“, so Piringer. 

Neues Konzept
Rathaus baut Leihladen-Netz um fünf weitere Standorte aus

So ziemlich alles, was man sonst kauft und dann nur höchstens einmal im Jahr braucht, kann man ab jetzt gratis ausleihen: Von Profi-Werkzeug über Haushaltsgeräte wie Dampfreiniger bis hin zu Camping-Ausrüstung und Party-Bedarf reicht die Palette in den nun sechs Leihläden der Wiener Gebietsbetreuung.

Stadträtin Kathrin Gaál (Mitte) mit Christine Dubravac- Widholm (BV 1200) und Alexander Nikolai ...
Stadträtin Kathrin Gaál (Mitte) mit Christine Dubravac- Widholm (BV 1200) und Alexander Nikolai (BV 1020) beim Start des ersten Leihladens(Bild: Stadt Wien/Martin Votava)

Erfolgreiche Testphase
Die Stadt gab sich ein Jahr Zeit, um zu testen, ob das Konzept funktioniert. Nach dem Erfolg mit der „Bibliothek der Dinge“ am Max-Winter-Platz sind fünf weitere Standorte dazugekommen (siehe Grafik oben). Die reguläre Leihdauer beträgt eine Woche, kann aber auch verlängert werden. Davor ist nur eine Registrierung in einem der Leihläden mit amtlichem Lichtbildausweis nötig.

Neue Strategie
Der Ausbau der Leihladen-Idee ist Teil der neuen Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt zur Schonung von Ressourcen und soll dementsprechend ausgebaut werden: Ab nächstem Jahr sollen Reservierungen nicht nur per Telefon oder Mail, sondern direkt auch online möglich sein. Vorerst zahlt es sich aus, die Leihkataloge der verschiedenen Standorte zu studieren, die jeweils unterschiedliche Dinge im Angebot haben.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 11°
Symbol Regen
Wien 11. Simmering
8° / 11°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
7° / 10°
Symbol Regen
Wien 19. Döbling
7° / 11°
Symbol Regen
Wien 21. Floridsdorf
7° / 11°
Symbol Regen

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
131.968 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
111.906 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
105.231 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Wien
Neuer Markt entsteht
Boom bei Reparaturen wegen aktuellen Teuerung
Soldaten in Action
Heldenplatz bebt! Bundesheer-Tanz wird Online-Hit
Harte Bandagen
Böhler-Spital: AUVA kontert Wien in Rechtskrieg
Wiener vor Gericht
72-Jährigen ermordet: „Ganze Wohnung voller Blut“
Mit Bundesländern
Patientin starb: Ministerin ruft zu Spitals-Gipfel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf