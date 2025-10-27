Boom bei Reparaturen wegen aktuellen Teuerung

Aufbereitete Elektrogeräte besonders im Trend

Besonders beliebt ist das sogenannte Refurbishment – geprüfte, überholte Elektronikgeräte mit Garantie. Sie bieten Sicherheit und Nachhaltigkeit zugleich. Parallel dazu wächst der Upcycling-Trend: Alte Kommoden werden bunt lackiert, Jeans zu Taschen umgenäht, Waschmaschinentrommeln zu Lampen. Auch ökonomisch rechnet sich das Umdenken. Studien aus Deutschland und Frankreich zeigen: Wer auf langlebige Produkte setzt und sie reparieren lässt, spart langfristig Geld. Bis zu 2000 Euro pro Haushalt in zehn Jahren – so das Ergebnis.