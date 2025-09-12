Wurde Asylquartier in Ex-Spital illegal betrieben?

Über 100 Flüchtlinge waren zeitweise dort untergebracht. Ende 2024 liefen dann die Ausnahmegenehmigungen aus. Seitens der Gemeinde war man aber nicht bereit, das Grundstück umzuwidmen, um die Sache rechtlich korrekt abzuwickeln. Die 2600 Einwohner große Gemeinde habe ihr Soll über all die Jahre mehr als erfüllt und sei mehr belastet worden als andere Kommunen, lautete die Begründung.