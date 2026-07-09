Burschen auf E-Scooter prallten gegen Biker

Biker stürzte auf Straße – Nasenbeinbruch

Der Deutsche stürzte als Folge des Zusammenstoßes vom Rad und zog sich einen Nasenbeinbruch zu. Der am E-Scooter mitfahrende 15-Jährige erlitt eine Verletzung am rechten Knie. Der Deutsche wurde von der Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Der Verletzungsgrad des Belgiers ist nicht bekannt.