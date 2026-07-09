Burschen auf E-Scooter prallten gegen Biker

Reger Zweirad-Betrieb herrscht angesichts des Sommerwetters auf Radwegen und Nebenstraßen. In Vomperbach kam es am Donnerstag zu einer schmerzhaften Kollision zweier E-Biker-Benutzer mit einem Radfahrer.
Gegen 11.10 Uhr kam es auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Altmahd in Vomperbach in einer Kurve zur seitlichen Kollision zwischen dem deutschen Fahrradlenker (60) und einem Einheimischen (15), der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Auf dem Scooter war noch ein gleichaltriger Belgier.
Biker stürzte auf Straße – Nasenbeinbruch
Der Deutsche stürzte als Folge des Zusammenstoßes vom Rad und zog sich einen Nasenbeinbruch zu. Der am E-Scooter mitfahrende 15-Jährige erlitt eine Verletzung am rechten Knie. Der Deutsche wurde von der Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Der Verletzungsgrad des Belgiers ist nicht bekannt.
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