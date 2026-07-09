Kollision in Lagerhalle: 20-Jährige wurde verletzt

Unter unglücklichen Umständen kam es am Donnerstag in einer Lagerhalle im Tiroler Rietz zu einer Kollision: Eine 20-Jährige wurde dabei mit dem Fuß zwischen einem Hubwagen und einer Palette eingeklemmt.
Gegen 11.25 Uhr ereignete sich im Lager in Rietz der Arbeitsunfall mit einer Verletzten. Eine 50-jährige Einheimische war dort mit Kommissionierungsarbeiten beschäftigt und hatte dabei ihr Flurförderfahrzeug (Hubwagen) im Gang abgestellt, um Artikel auf Paletten zu laden.
Warnrufe der Kollegin waren vergeblich
Gleichzeitig steuerte eine 20-jährige Österreicherin ihren Hubwagen rückwärts in Richtung einer Ladestation, dabei stand sie auf dem Trittbrett, blickte jedoch entgegen der Fahrtrichtung. Trotz Warnrufen der 50-Jährigen übersah sie das abgestellte Fahrzeug und es kam zur Kollision, dabei wurde der Fuß der 20-Jährigen zwischen Trittbrett und einer Holzpalette eingeklemmt.
Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung wurde sie mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
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