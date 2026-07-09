Kollision in Lagerhalle: 20-Jährige wurde verletzt

Warnrufe der Kollegin waren vergeblich

Gleichzeitig steuerte eine 20-jährige Österreicherin ihren Hubwagen rückwärts in Richtung einer Ladestation, dabei stand sie auf dem Trittbrett, blickte jedoch entgegen der Fahrtrichtung. Trotz Warnrufen der 50-Jährigen übersah sie das abgestellte Fahrzeug und es kam zur Kollision, dabei wurde der Fuß der 20-Jährigen zwischen Trittbrett und einer Holzpalette eingeklemmt.

Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung wurde sie mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus Zams eingeliefert.