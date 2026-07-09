“Six plus three” military service model gaining traction

Die von Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission präsentierte am Tag der Wehrpflicht, am 20. Jänner, drei konkrete Modelle und sprach sich selbst für die „Österreich plus“-Variante aus. Diese sieht acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate an verpflichtenden Milizübungen anstatt des derzeit sechsmonatigen Präsenzdienstes vor.