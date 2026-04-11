Autofahrer müssen jetzt noch einmal stark bleiben

Der Countdown läuft: Nach drei Jahren Bauzeit ist die letzte Phase der umfassenden Sanierung des Brettfalltunnels gestartet. Doch bevor wieder freie Fahrt herrscht, heißt es für Autofahrer Geduld bewahren. Ab Montag, 13. April, wird der Verkehr taleinwärts nur mehr einspurig durch den Tunnel geführt – mit Tempo 30. Wer talauswärts unterwegs ist, muss auf die Ausweichrouten über Schlitters oder Strass im Zillertal ausweichen.