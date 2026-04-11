Autofahrer müssen jetzt noch einmal stark bleiben

Die Generalsanierung des Brettfalltunnels im Tiroler Zillertal geht in den Endspurt – und bringt für Pendler und Reisende noch einmal spürbare Einschränkungen. Vor allem die Sicht soll danach aber deutlich besser sein.
Der Countdown läuft: Nach drei Jahren Bauzeit ist die letzte Phase der umfassenden Sanierung des Brettfalltunnels gestartet. Doch bevor wieder freie Fahrt herrscht, heißt es für Autofahrer Geduld bewahren. Ab Montag, 13. April, wird der Verkehr taleinwärts nur mehr einspurig durch den Tunnel geführt – mit Tempo 30. Wer talauswärts unterwegs ist, muss auf die Ausweichrouten über Schlitters oder Strass im Zillertal ausweichen.
Wochenenden als Lichtblick
Zumindest an den großen Reisewochenenden im Mai und Juni gibt es eine kleine Entlastung: Dann wird der Tunnel jeweils zweispurig geöffnet – allerdings mit Tempolimit 50. Betroffen sind unter anderem das verlängerte Wochenende Anfang Mai sowie mehrere Feiertagsphasen bis Anfang Juni.
Mehr Sicherheit nach Mega-Umbau
Die Arbeiten im Tunnel haben es in sich: Über 100 Kilometer Kabel, neue Beleuchtung, modernste Sicherheitstechnik und verbesserte Belüftungssysteme sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen. In der letzten Bauphase werden nun spezielle Wandpaneele montiert, die nicht nur die Bausubstanz schützen, sondern auch die Sichtverhältnisse verbessern.
Verkehrskonzept soll Chaos verhindern
Damit die Ausweichstrecken nicht im Verkehrschaos versinken, bleiben Maßnahmen wie Fahrverbote auf Gemeindestraßen aufrecht. Auch ein zusätzlicher Bypass in Strass soll den Verkehrsfluss entlasten.
Die gute Nachricht: Wenn alles nach Plan läuft, ist der Spuk Mitte Juli – rechtzeitig zum Start der Sommerferien – vorbei. Bis dahin heißt es für Autofahrer aber noch einmal: Nerven bewahren und mehr Zeit einplanen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.