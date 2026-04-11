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Finale Bauphase

Autofahrer müssen jetzt noch einmal stark bleiben

Tirol
11.04.2026 14:00
Schon bald wird der Brettfalltunnel am Eingang des Zillertals endgültig in neuem Glanz ...
Schon bald wird der Brettfalltunnel am Eingang des Zillertals endgültig in neuem Glanz erstrahlen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Die Generalsanierung des Brettfalltunnels im Tiroler Zillertal geht in den Endspurt – und bringt für Pendler und Reisende noch einmal spürbare Einschränkungen. Vor allem die Sicht soll danach aber deutlich besser sein.

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Der Countdown läuft: Nach drei Jahren Bauzeit ist die letzte Phase der umfassenden Sanierung des Brettfalltunnels gestartet. Doch bevor wieder freie Fahrt herrscht, heißt es für Autofahrer Geduld bewahren. Ab Montag, 13. April, wird der Verkehr taleinwärts nur mehr einspurig durch den Tunnel geführt – mit Tempo 30. Wer talauswärts unterwegs ist, muss auf die Ausweichrouten über Schlitters oder Strass im Zillertal ausweichen.

Wochenenden als Lichtblick
Zumindest an den großen Reisewochenenden im Mai und Juni gibt es eine kleine Entlastung: Dann wird der Tunnel jeweils zweispurig geöffnet – allerdings mit Tempolimit 50. Betroffen sind unter anderem das verlängerte Wochenende Anfang Mai sowie mehrere Feiertagsphasen bis Anfang Juni.

Mehr Sicherheit nach Mega-Umbau
Die Arbeiten im Tunnel haben es in sich: Über 100 Kilometer Kabel, neue Beleuchtung, modernste Sicherheitstechnik und verbesserte Belüftungssysteme sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen. In der letzten Bauphase werden nun spezielle Wandpaneele montiert, die nicht nur die Bausubstanz schützen, sondern auch die Sichtverhältnisse verbessern.

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Verkehrskonzept soll Chaos verhindern
Damit die Ausweichstrecken nicht im Verkehrschaos versinken, bleiben Maßnahmen wie Fahrverbote auf Gemeindestraßen aufrecht. Auch ein zusätzlicher Bypass in Strass soll den Verkehrsfluss entlasten.

Die gute Nachricht: Wenn alles nach Plan läuft, ist der Spuk Mitte Juli – rechtzeitig zum Start der Sommerferien – vorbei. Bis dahin heißt es für Autofahrer aber noch einmal: Nerven bewahren und mehr Zeit einplanen.

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