Arbeiten im Brettfalltunnel frühzeitig beendet

Aufatmen können die Verkehrsteilnehmer im Tiroler Zillertal. Früher als ursprünglich geplant konnten die Arbeiten an den Seitenwänden des Brettfalltunnels abgeschlossen werden. Seit Dienstagnachmittag ist der Tunnel wieder zweispurig befahrbar. Es gilt wieder Tempo 80.
Drei Jahre lang wurde immer wieder in Etappen daran gearbeitet, den Brettfalltunnel auf Vordermann zu bringen. Über 100 Kilometer Kabel, eine neue Beleuchtung, modernste Sicherheitstechnik und verbesserte Belüftungssysteme sowie spezielle Wandpaneele wurden im Zuge dessen eingearbeitet, um die Sicherheit zu erhöhen.
Das Ende der Arbeiten war ursprünglich für Mitte Juli vorgesehen.
Finale Arbeiten ohne Einschränkungen
Wie das Land am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, konnte die Montage der Paneele frühzeitig abgeschlossen werden. Somit ist der Brettfalltunnel seit Dienstagnachmittag wieder zweispurig befahrbar. Weiter hieß es, dass die „finalen Arbeiten ohne Einschränkungen durchgeführt werden können“.
LHStv Josef Geisler freut sich, dass „das wichtige Eingangstor ins Zillertal wieder uneingeschränkt genutzt werden kann“.
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