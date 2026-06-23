Arbeiten im Brettfalltunnel frühzeitig beendet

Drei Jahre lang wurde immer wieder in Etappen daran gearbeitet, den Brettfalltunnel auf Vordermann zu bringen. Über 100 Kilometer Kabel, eine neue Beleuchtung, modernste Sicherheitstechnik und verbesserte Belüftungssysteme sowie spezielle Wandpaneele wurden im Zuge dessen eingearbeitet, um die Sicherheit zu erhöhen.