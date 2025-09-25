Brettfalltunnel ab Oktober sechs Wochen gesperrt

In den sechs Wochen werde am Austausch aller technischen Einrichtungen im Tunnel gearbeitet, teilte das Land mit. Während der Vollsperre vom 6. Oktober bis zum 13. November werden die Löschwasserleitung ausgetauscht, die LED-Leiteinrichtung am erhöhten Seitenstreifen hergestellt und die alten technischen Einrichtungen endgültig demontiert. Parallel dazu werden alle neuen technischen Einbauten in Betrieb gesetzt und geprüft.