Brettfalltunnel ab Oktober sechs Wochen gesperrt

Der Tiroler Brettfalltunnel im Zillertal wird im Zuge der bereits seit 2024 laufenden Sanierungsarbeiten ab 6. Oktober für sechs Wochen komplett gesperrt. Der gesamte Verkehr muss in dieser Zeit über Schlitters bzw. Strass umgeleitet werden.
In den sechs Wochen werde am Austausch aller technischen Einrichtungen im Tunnel gearbeitet, teilte das Land mit. Während der Vollsperre vom 6. Oktober bis zum 13. November werden die Löschwasserleitung ausgetauscht, die LED-Leiteinrichtung am erhöhten Seitenstreifen hergestellt und die alten technischen Einrichtungen endgültig demontiert. Parallel dazu werden alle neuen technischen Einbauten in Betrieb gesetzt und geprüft.
„Generalsanierung alternativlos“
„Die Generalsanierung des mittlerweile 30 Jahre alten Tunnels ist alternativlos“, betonte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Die Arbeiten waren im Vorjahr begonnen worden und sollen 2026 im Rahmen der dritten Bauphase mit der Montage der Paneele an den Seitenwänden abgeschlossen werden. Bis zur Fertigstellung im Jahr 2026 sollen 13,5 Millionen Euro investiert werden.
