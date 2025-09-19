„Grey’s Anatomy“-Star Brad Everett Young gestorben

Große Trauer in Hollywood: Der Schauspieler und Starfotograf Brad Everett Young ist im Alter von 46 Jahren bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben gekommen. Er war vielen vor allem durch seine Rolle in „Grey’s Anatomy“ bekannt.
Nach Angaben seines Managements war er am späten Sonntagabend nach einem Kinobesuch allein mit dem Auto unterwegs, als er auf einer Schnellstraße frontal mit einem Fahrzeug kollidierte, das in falscher Richtung fuhr. Young starb noch am Unfallort, der andere Fahrer überlebte verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Von „Grey’s Anatomy“ bis „Vogue“
Young war seit Ende der 1990er-Jahre als Schauspieler aktiv und in bekannten US-Serien wie „Grey’s Anatomy“, „Beverly Hills, 90210“, „Charmed“, „General Hospital“ und „Das Leben und ich“ zu sehen. Auch in Filmen wie „Men of Honor“, „Trauzeuge gesucht!“ oder „The Artist“ übernahm er Rollen.
Kollegen zeigen sich bestürzt
Neben der Schauspielerei machte er sich einen Namen als Fotograf. Young lichtete zahlreiche Stars ab, darunter Sarah Michelle Gellar und David Harbour. Seine Arbeiten erschienen in internationalen Magazinen wie „Vanity Fair“, „Vogue“ und „Harper’s Bazaar“. Darüber hinaus gründete er die Initiative Dream Loud Official, die Kunst- und Musikprogramme an Schulen unterstützt.
Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche reagierten bestürzt auf die Nachricht von seinem Tod. Schauspielerin Jen Lilley schrieb in einem Facebook-Post: „Ich finde einfach keine Worte für all meine Gefühle. […] Das ist nicht fair.“ Auch die Schauspieler Parry Shen und Bryan Craig würdigten ihn als außergewöhnlich freundlichen Menschen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.