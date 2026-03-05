Die ÖGK hat kein Geld mehr für Spitalstransporte

Verantwortlicher Landesrat wurde nicht informiert

Obwohl man die Zahlungen wohl schon im Mai einstellen will, wurde der zuständige Spitalslandesrat Anton Kasser (ÖVP) bisher nicht informiert: „Wir kennen die Pläne der ÖGK nicht. Wenn sie die Einzelabrechnung der Sekundärtransporte streichen will, dann gehen wir davon aus, dass dieser Anteil auch weiterhin im Rahmen der Versorgung der Versicherten über ein anderweitiges Finanzierungsmodell abgegolten wird“, so Kasser, der darauf pocht, dass sich „jedenfalls für die Patienten nichts ändern“ werde.