Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streicht Zuschüsse

Die ÖGK hat kein Geld mehr für Spitalstransporte

Niederösterreich
05.03.2026 05:00
Alles neu macht der Mai: Die ÖGK beteiligt sich dann nicht mehr an den Kosten der Fahrten ...
Alles neu macht der Mai: Die ÖGK beteiligt sich dann nicht mehr an den Kosten der Fahrten zwischen den Spitälern.(Bild: Krone KREATIV/Barbara Gindl/APA picturedesk.com, Andi Schiel, Daniel Scharinger)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Schon ab 1. Mai will die ÖGK die Finanzierung für sogenannte „Sekundärtransporte“ streichen – ohne es den Ländern bisher angekündigt zu haben. Der „Krone“ gegenüber bestätigt die Kasse den Plan, der in Niederösterreich zuständige Landesrat geht davon aus, dass die ÖGK dann auf anderem Weg zahlen muss ...

0 Kommentare

Die ÖGK will sich mit 1. Mai an der Finanzierung der Sekundärtransporte nicht mehr beteiligen. Das bestätigt diese auf „Krone“-Anfrage. Dem Vernehmen nach hatte man dort ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das besagt, dass die Patiententransfers zwischen Kliniken mit der Krankenanstaltenfinanzierung abgedeckt seien.

Lesen Sie auch:
Seit Neujahr herrscht enorme Aufregung über unzumutbare Wartezeiten bei Transporten. Hintergrund ...
„Hat zu funktionieren“
Krankentransporte: Rüffel vom Gesundheitslandesrat
18.01.2026
Transport-Krisengipfel
Im Notfall soll bald nur mehr das Tempo zählen
21.02.2026
Kritik an Vergabe
Krankentransporte: Wie „Jonnis“ Bestbieter wurden
16.01.2026

„Die ÖGK zahlt jährlich rund sechs Milliarden Euro für Spitäler bundesweit und ist damit einer der größten Nettozahler. Bisher wurden Transporte zusätzlich über uns abgerechnet, obwohl keine Verpflichtung bestand“, heißt es bei der ÖGK. Im Zuge der notwendigen Konsolidierung wolle man diese „Doppelzahlungen“ einstellen.

Um welche Summe es da im Land tatsächlich geht, ist schwer herauszufinden, da teilweise mit Rettungsorganisationen selbst abgerechnet wird. Aber: „2025 handelte es sich österreichweit um 47.600 Sekundärtransporte, was einem Aufwand von 9,8 Millionen Euro entspricht. In Niederösterreich haben wir rund 9000 Transporte verzeichnet“, erklärt die ÖGK.

Verantwortlicher Landesrat wurde nicht informiert
Obwohl man die Zahlungen wohl schon im Mai einstellen will, wurde der zuständige Spitalslandesrat Anton Kasser (ÖVP) bisher nicht informiert: „Wir kennen die Pläne der ÖGK nicht. Wenn sie die Einzelabrechnung der Sekundärtransporte streichen will, dann gehen wir davon aus, dass dieser Anteil auch weiterhin im Rahmen der Versorgung der Versicherten über ein anderweitiges Finanzierungsmodell abgegolten wird“, so Kasser, der darauf pocht, dass sich „jedenfalls für die Patienten nichts ändern“ werde.

Auch andere Bundesländer dürften bisher nicht über die Änderungen, die bereits im Mai schlagend werden sollen, informiert worden sein. Von der ÖGK heißt es dazu nur, dass „Länder, Krankenanstalten und Rettungsorganisationen gesondert informiert werden“.

Auf eigener Homepage nachzulesen ...
Wie die Transporte im Hintergrund finanziert würden, sei nicht entscheidend, so Kasser. Medizinisch notwendige Überstellungen von Patienten zwischen Kliniken seien wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesundheitsversorgung, betont Kasser, dass mit der ÖGK-Pauschalabgeltung für Spitäler nur die Behandlung in den Spitälern gedeckt und keineswegs auch Transporte inkludiert seien. Dass die Kasse diese Transportkosten übernehme, stehe sogar in ihren eigenen Statuten und ist auch auf ihrer Homepage nachzulesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
05.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.064 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
360.187 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
271.025 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3507 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2590 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2050 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf