Mit Gesicht aufgeschlagen: Wanderer (65) gestürzt

Dramatischer Alpinunfall im Tiroler Ötztal: Ein 65-jähriger Urlauber aus Deutschland ist am Mittwoch beim Abstieg von der Erlanger Hütte schwer gestürzt. Der Mann schlug mit dem Gesicht auf den harten Untergrund auf und musste von der Bergrettung sowie einem Notarztheli geborgen werden.
Der 65-Jährige aus Kassel war am Mittwoch gegen 9 Uhr gemeinsam mit einer achtköpfigen Wandergruppe auf dem markierten Steig von der Erlanger Hütte in Richtung Tal unterwegs. Im Gemeindegebiet von Umhausen kam der Wanderer beim Abstieg ins Stolpern und stürzte über eine kleine Steilstufe.
Begleiter schlugen sofort Alarm
Dabei prallte der Mann mit voller Wucht mit dem Gesicht auf den harten Untergrund und erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Seine Begleiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang.
Die alarmierte Bergrettung barg den Verletzten im alpinen Gelände. Anschließend musste der 65-Jährige vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.
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