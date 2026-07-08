Mit Gesicht aufgeschlagen: Wanderer (65) gestürzt

Der 65-Jährige aus Kassel war am Mittwoch gegen 9 Uhr gemeinsam mit einer achtköpfigen Wandergruppe auf dem markierten Steig von der Erlanger Hütte in Richtung Tal unterwegs. Im Gemeindegebiet von Umhausen kam der Wanderer beim Abstieg ins Stolpern und stürzte über eine kleine Steilstufe.