Vater von getötetem Schaffner erleidet Herzinfarkt

Gewerkschaft fordert besseren Schutz

Martin Burkert, der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, forderte nach der Bluttat besseren Schutz für Zugbegleiter.Er forderte, dass diese niemals allein unterwegs sein sollten. Bahnmitarbeiter sollten zudem BodyCams bei ihrer Arbeit tragen. Laut Deutscher Bahn kam es im vergangenen Jahr im Schnitt achtmal pro Tag körperliche Übergriffe auf Mitarbeiter. „Die Hälfte der Angriffe betrifft das Zugpersonal im Regionalverkehr. Auf Sicherheitskräfte entfällt gut ein Drittel“, so ein Bahnsprecher. „Auch Reinigungskräfte oder Servicekräfte am Bahnhof werden Opfer von Angriffen.“